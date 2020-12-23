مكشوف من الظهر.. شيرين رضا تبرز أنوثتها بفستان أسود

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها ومتابعيها بصورة من إطلالتها الجديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت شيرين رضا ، بفستان أنيق باللون الأسود مكشوف الظهر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، فيما تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بتسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين رضا، بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتألقت شيرين رضا بقرطين باللون الذهبي، وخاتم بنفس اللون والشكل، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.

كما شاركت شيرين رضا في فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوى، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثى، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى

وحلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى.

يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.

كما شاركت شيرين رضا في فيلم تراب الماس بطولة محمد ممدوح آسر ياسين ومنة شلبي وشيرين رضا وماجد الكدواني وصابرين وعزت العلايلي.