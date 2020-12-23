حسن شاكوش يفاجئ جمهوره بـ لوك جديد.. شاهد

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديدا عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حسن شاكوش خلال إحدى حفلاته بـ"نيولوك جديد" مرتديا جاكيت باللون الأسود، ولون شعر أبيض، معلقا: "سالكه.. باللوك الجديد".

كان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد شن هجوما حادا على زميليه حسن شاكوش، وعمر كمال خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم، حيث وصفهما بـ "الصحاب المزيفة"، كما نشر فيديوهات يكشف بها عن خلافاته معهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفى سياق آخر، رد عمر كمال على حمو بيكا نافيا جميع الاتهامات التى وجهها إليه، قائلا: "أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" مثلا، ولكن كل دى إهانات أنا ماليش فيها.. أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتى معلمة" وكل الأغانى اللى قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغانى كانت من إنتاجى أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأنى بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".