فن ومشاهير

"أيها الرفاق الأعزاء" يفوز بجائزة كبرى في مهرجان سينمائي بولندي

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القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت في بولندا أعمال مهرجان "سبوتنيك فوق بولندا" بصفته من أكبر مهرجانات السينما الروسية في أوروبا.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" ( عام 2020) من إخراج الفنان الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي والذي كان قد ترشح لنيل جائزة أوسكار السينمائية فاز بجائزة كبرى للمهرجان. 

وأعلن أعضاء لجنة التحكيم البولنديون أن فيلم، كونتشالوفسكي نال الجائزة لتركيزه على الحقيقة والتفاصيل والعواطف الرائعة.

وشارك في مهرجان العام الجاري 12 فيلما روسيا وشغل فيلم "الفرنسي"(عام 2019) من إخراج ، أندريه سميرنوف، المرتبة الثانية. واحتل المركز الثالث فيلم "قاتل الحيتان" من إخراج، فيليب يوريف، والذي سبق له أن نال جائزتين في مهرجان"البندقية " السينمائي الدولي ومهرجان "كينوتافر" السينمائي في مدينة سوتشي الروسية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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