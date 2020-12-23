نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة فنان شهير وحفيده يحدثان ضجة على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان السوري عباس النوري، محركات البحث على الإنترنت، بسبب ظهور نادر لابنته وحفيده.

وشارك بطل مسلسل "باب الحارة" الشهير عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته رنيم وحفيده تاج الشام عثمان، التي أثارت اهتمام عدد كبير من معجبيه ومتابعيه.

وعلق عباس النوري على الصورة: "بكل عيد لتاج أشعر أنه العيد الذي لا أدري ما المناسبة".

وأجمع العديد ممن شاهدوا الصورة على جمال ابنة عباس النوري وحفيده، كذلك لاحظوا درجة الشبه الكبيرة بينهما وبين الممثل السوري.

من ناحية أخرى، ينشغل عباس النوري حاليا بتصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني "حارة القبة"، وهو من تأليف أسامة كوشك وإخراج رشا شربتجي.