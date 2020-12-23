فيديو صابرين تروي رحلة تعافيها من كورونا:"ابني ما زال مصاباً بالفيروس"

صابرين شاركت الجمهور رحلة تعافيها من فيروس كورونا، بعد ما يقارب أسبوعين من إصابتها وعائلتها بالفيروس.

أول تعليق من صابرين بعد تعافيها من فيروس كورونا

وكشفت صابرين تعافيها أمس من فيروس كورونا، وكتبت على صفحتها بانستقرام:" الحمد لله بفضل الله أولاً تم دعواتكم.. المسحة سلبية"، قبل أن تكشف تفاصيل رحلة علاجها من الفيروس في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشي، ووجهت الشكر لزملائها وجمهورها وكل من ساندها في أزمتها، وأضافت إنها لم تكن تعرف من قبل إنها محبوبة عند الناس بهذا الحجم، وكشفت لها إصابتها هذا الأمر وكان له دور كبير في الدعم النفسي لها.

صابرين تكشف رحلة علاجها من فيروس كورونا

وقالت صابرين إنها اكتشفت في فترة إصابتها إن العامل النفسي هو أهم سلاح في مواجهة كورونا، ونصحت المصابين وأسرهم بالتكاتف والتعامل النفسي المناسب مع المصابين لتخطي أزمة المرض، وأضافت إنها كانت متخوفة ومرعوبة بسبب إصابة عائلتها معها، ولكنها تفاءلت بعد ذلك وحاولت مساعدة نفسها وأسرتها لتجاوز المرض، وقالت إن كل فرد من أسرتها كان يعاني من أعراض مختلفة عن الآخر.

وأضافت صابرين إن التجربة كانت غريبة بالنسبة لها بسبب إصابة الأسرة كلها ومعاناتهم الصحية معاً، وقالت إن المنزل تحول إلى مستشفى، ونصحت الجمهور والمصابين بضرورة الالتزام بالإجراءات والعزل الصحي في حال الشعور بأي أعراض للبرد، وكذلك بضرورة تناول المشروبات الساخنة والخضروات والفيتامينات، وشددت على ضرورة عدم النظر بصورة سلبية إلى المصابين بفيروس كورونا.

صابرين تكشف حالة عائلتها الصحية

وكشفت صابرين عن تعافي أسرتها من فيروس كورونا وهم شقيقتها وشقيقها وزوجته ولكن ابنها الأكبر لم يتعافى حتى الآن من الفيروس، وقالت إنه ربما بسبب إصابته بعدهم بالفيروس لذلك تأخرت فترة تعافيه، ووجهت صابرين عدة نصائح للجمهور بعد تجربتها مع الفيروس، وذلك بعدما أقلقت الجمهور في الأسبوعين الماضيين على حالتها الصحية، خاصة إنها لم تتمالك نفسها من البكاء في إعلانها عن إصابتها بسبب خوفها على والدتها من انتقال العدوى إليها، وكذلك بسبب تأثرها الشديد بسبب عدم قدرتها على التواصل مع أبنائها في العزل الصحي.