دينا الشربيني تتصدر بوسترات أفلام 2021.. وتجاهلها لبطولاتها السينمائية الجديدة يثير الجدل!

دينا الشربيني ما زالت ملتزمة الصمت والاختفاء منذ بداية انتشار أخبار انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وأثر ذلك على نشاطها على مواقع التواصل وامتد إلى أعمالها الفنية والتي تجاهلت الدعاية لها وآخرها فيلم "30 مارس".

دينا الشربيني تتصدر بوستر فيلم "30 مارس"

وكشفت اليوم الشركة المنتجة لفيلم "30 مارس" عن البوستر الرسمي الأول له، والذي تصدرته الفنانة دينا الشربيني مع الفنان أحمد الفيشاوي، ونشر الأخيرة صورة البوستر والتي ظهر بها أيضاً الفنانين خالد الصاوي وصبري فواز وقال:" أول بوستر لفيلم ٣٠ مارس، قريباَ بدور العرض السينمائي بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، انجي المقدم، صبري فواز، محمد علي رزق، ندي موسي، أسماء ابو اليزيد، إنتاج دانا و ديجيتال ستار وتأليف حامد المدني وإخراج أحمد خالد موسي".

دينا الشربيني تتواجد بقوة في سينما 2021

ويعتبر ذلك الفيلم الثاني الذي تشارك في بطولته دينا الشربيني، وتطرح بوستراته ودعايته هذا الشهر، بعد فيلم "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر، ونشر الأخير مع المنتج محمد السبكي عدة صور لبوسترات الفيلم على مواقع التواصل، تمهيداً لعرضه قريباً، ولكن دينا الشربيني لم تتفاعل مع حملة الدعاية لفيلمها وكذلك لفيلم "30 مارس" على حساباتها بمواقع التواصل، وهو ما أثار الجدل حول تجاهلها لبطولاتها السينمائية الجديدة.

وأثارت دينا الشربيني التساؤلات بسبب اختفائها عن مواقع التواصل، وعدم تفاعلها مع التطورات الأخيرة في أعمالها الفنية، على عكس زملائها الذين بدأوا الدعاية للأفلام الجديدة، حيث أكتفت دينا الشربيني بنشر بوستر فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز في شهر مارس الماضي، وتجاهلت بقية بطولاتها، وهو ما جعل البعض يتكهن بعدم رضاها عن البوسترات الجديدة أو إنها قررت مقاطعة مواقع التواصل بعد أزمتها مع عمرو دياب.

اختفاء غامض لدينا الشربيني

وعلى عكس حالة النشاط الفني التي تعيشها دينا الشربيني بتصويرها مسلسل جديد وانتظار عرض عدة بطولات سينمائية لها، إلا انها تختفي تماماً عن مواقع التواصل منذ فترة طويلة، وذلك بعد انتشار أخبار وشائعات حول انفصالها عن عمرو دياب، والذي تجاهلت الدعاية لألبومه الجديد أيضاً، وكان آخر تواجد لها على السوشيال ميديا في عيد ميلاده بشهر أكتوبر الماضي بعدما نشرت تهنئة له على انستقرام.