صور أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن برسالة مؤثرة:"أحن قلب قابلته"

أنغام احتفلت بعيد ميلاد ابنها الأصغر عبد الرحمن اليوم برسالة خاصة ومؤثرة على حسابها بانستقرام، ونشرت عدة صور جديدة لها مع ابنها.

أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن

ونشرت الفنانة أنغام اليوم صوراً جديدة لها مع ابنها الأصغر عبد الرحمن، من زوجها السابق الموزع فهد، واحتفلت بعيد ميلاده على انستقرام، ووجهت إليه رسالة مؤثرة قالت بها:" نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبد الرحمن عقبال ميت سنة يا روحي"، وواصلت أنغام احتفالها بعيد ميلاد ابنها ونشرت صورة أخرى له بمفرده على ستوري انستقرام وتغزلت به قائلة:"ربنا يحفظك.. روحي".

أنغام توجه رسالة مؤثرة إلى ابنها الأصغر

ولاقت صور ابن أنغام الأصغر الجديدة تفاعلاً كبيراً من الجمهور بسبب تغير ملامحه بعدما كبر، واحتفلوا مع أنغام بعيد ميلاد ابنها، وكذلك عدد من النجوم الذين وجهوا إليهما رسائل، ومنهم الفنانة لطيفة التي علقت:" حبيبي ربنا يحميه ويخليك ويحافظ عليه"، وكذلك وفاء الكيلاني التي كتبت لها:"ربنا يحميه.. عيد ميلاد سعيد"، وعلق المطرب هيثم شاكر قائلاً:" كل سنة وهو طيب ربنا يحميه ويفرحك به".

وتحرص أنغام على دعم ابنها الأصغر عبد الرحمن باستمرار، وقدمته للجمهور في أكثر من مناسبة وفي بعض حفلاتها الغنائية، خاصة في فترة مرضه حيث عانى من تأخر في المشي وبعض المشاكل في الحركة والتي تلقى بسببها العلاج في الخارج، ونفس الأمر مع ابنها الأكبر عمر والذي عاد للظهور معها في الفترة الأخيرة بعد خلافه الشهير مع زوجها الأخير الموزع أحمد إبراهيم.

أنغام تنفي إصابتها بفيروس كورونا

وكانت الفنانة أنغام قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية في اليومين الماضيين، وذلك بعد إصابة مديرة أعمالها بفيروس كورونا، وهو ما أثار التكهنات حول انتقال العدوى إليها، ونفت أمس إصابتها وقالت إنها بخير وتتواجد في منزلها وتلتزم بالعزل الصحي، لذلك فهي لم تقابل مديرة أعمالها منذ فترة طويلة وتلتزم بالمنزل، ولكنها على تواصل مع مديرة أعمالها وزوجها محمد الشرنوبي للإطمئنان عليهما، وتستعد أنغام لإحياء حفل في رأس السنة بالشارقة مع الفنان حسين الجسمي.