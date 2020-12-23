هاني شاكر يكشف آخر تطورات حالة محمد منير الصحية.. بالفيديو

محمد منير أقلق الجمهور مجدداً اليوم بعد تداول أخبار اليوم حول عدم استقرار على حالته الصحية، وكشف الفنان هاني شاكر عن تطورات حالته الصحية.

تطورات جديدة في حالة محمد منير الصحية

وتحدث الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عن حالة محمد منير الصحية بعد تواصله معه مؤخراً، ونفى تدهور حالته الصحية مجدداً وأكد إنه متواجد في منزله حتى الآن، وأصبح بخير الآن، وانه فقط شعر بالتعب والإرهاق بسبب عمله المستمر في ألبومه الجديد، وأجرى فحوصات وتحاليل وعاد إلى منزله ويقضي فترة نقاهة في منزله هذه الأيام قبل عودته لجمهوره في الفترة المقبلة.

هاني شاكر يتصالح مع نجوم المهرجانات

وكشف هاني شاكر في مداخلته مع برنامج "التاسعة" عن تصالحه مع نجوم المهرجانات بعد فترة من القضايا والخلافات بينهم، وقال إنه تنازل عن قضيته ضد حمو بيكا، بعد صدور حكم بحبس الأخير في واقعة اقتحامه لنقابة الموسيقيين، وأضاف هاني شاكر إنه رأى مع أعضاء النقابة التنازل عن القضية من منطلق إنساني، ولكنه أكد على استمرار حكم منعهم من العمل لحين اجتياز اختبارات النقابة وقال إن عمر كمال وحسن شاكوش خضعا للاختبار من أجل استكمال أعمالهما.

محمد منير يقلق الجمهور مجدداً على حالته الصحية

وكان محمد منير قد أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد أنباء حجزه بالمستشفى في قسم المخ والأعصاب، إلا ان المقربون به نفوا الأمر، وأشار البعض أنه أجرى فحوصات روتينية بسبب معاناته من مشاكل في المفاصل والحوض، والتي ظهرت آثارها عليه في المسرح في حفلاته الأخيرة التي غنى بها جالساً على كرسي.

وكشف محمد منير عن تفاصيل ألبومه الجديد ويحمل الألبوم عنوان "باب الجمال"، ويتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم أحمد حسن راؤول، وعمر إسماعيل، وسامر أبو طالب، ‎ويضم الألبوم أغاني أخرى مثل "فينك يا حبيبي" و"انا رايق" و"ذوق" و"مسألة السن" والتي يعود بها للتعاون مع الموسيقار هاني شنودة.