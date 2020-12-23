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أحمد أمين: أنا ضد تصنيف الممثل في أي خانة فنية

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القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد أمين، أنه كممثل ضد التصنيف أصلًا في أي خانة فنية، ولا يحب الحصر في نوعية معينة، ومع التنوع جدا، وهناك قاعدة أضعها أمامي وهي أن البطل دائمًا هو القصة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لو كانت القصة جادة كان البطل جادا واستطاع الإقناع، وإن كانت القصة كوميدية ‏وبها مواقف ساخرة، سيتمكن الممثل من الإضحاك. ولهذا فلا يوجد تصنيف من الأساس وإنما القصة وكيفية تناولها للأحداث.‏ 

وأكد من جانبه أن الممثل الجيد هو من يستطيع التطور والتحضير الذاتي ليتحول من شخصية إلى ‏شخصية أو يقدم نوعا فنيا لم يقدمه قبل ذلك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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