الفنانة ديانا هشام تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة ديانا هشام ، عن تعافيها من فيروس كورونا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمنزلها.

وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتبت قائلة "باي كورونا".

يذكر ان أحدث أعمال ديانا هشام مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاوري، وتأليف محمد الحناوي وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.

كما تميزت ديانا هشام فى دورها بمسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.

وتواصل الفنانة الشابة ديانا هشام تصوير مشاهدها في مسلسل "أنصاف مجانين"، مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.

وقالت ديانا هشام أنها تُجسد خلال أحداث العمل دور فتاة من الصعيد تُدعى جميلة، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية، مُضيفة: "الشخصية عندها طموح كبير مش عارفة تحققه، وبتسعى للطموح ده وبتدخل بعد كده في كذبة كبيرة، حاجة تشبه للسرقة بس هي مش حرامية، بس عشان تحقق طموحها هي دايمًا مقهورة في حياتها من إنها فاشلة، فلما بتلاقي الحاجة دي بتمسك فيها عشان تحققها".

وأوضحت ديانا هشام أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو الدور التي تُقدمه جديد عليها ومُختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، حيث تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج عمر رشدي.

وأكدت ديانا هشام أنها انتهت من تصوير ٩٠٪ من مشاهدها، وأنها تعتقد أن الجمهور سيتأثر بشخصية "جميلة" بشكل كبير.