نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا هشام تُعلن تعافيها من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ديانا هشام ، عن تعافيها من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حيث نشرت ديانا هشام صورتين جديدتين لها، وعلقت عليها قائلة :"باي كورونا".

وفي سياق آخر، شاركت ديانا هشام مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، هايدي رفعت، إسلام جمال، سهر الصايغ، سامي مغاوري، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي.