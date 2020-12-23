معتز هشام يكشف عن أسباب تحمسه للمشاركة في فيلم "سكرين شوت" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان الشاب معتز هشام حاليًا في فيلم "سكرين شوت" الذي يقوم ببطولته أحمد صفوت، خالد الصاوي، شيرين رضا، جيهان خليل.

وأوضح معتز هشام في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور نجل الفنان خالد الصاوي، وأنه من المفترض أن يقوم بتصوير مشاهده خلال شهر يناير المُقبل.

وأشار معتز هشام إلى أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "سكرين شوت" هو أن الفيلم يشتمل على العديد من النجوم الكبار الذي لم يقف أمامهم من قبل، مُضيفًا :"الفيلم فيه نجوم كبار أول مرة أشتغل معاهم، والدور فيه ساسبنس وحدوتة، والشخصية مؤثرة جدًا في الأحداث".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان الشاب معتز هشام في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "الملك"، وهو بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.