المطربة أحلام تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أحلام بالفيديو من داخل طائرة ولأول مرة في حياتها بالحجاب إلى جانب التزامها بالكمامة الطبية وفق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا ، وعلقت على الصورة وكتبت : صباحي محبتكم.. صباح الفرح.

وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة لها تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

