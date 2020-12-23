بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد.. أقوى الانفرادات و أجرأ اعترفات النجوم فى حصاد "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - فى حلقة خاصة من برنامج " واحدة من الناس " على شاشة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد الاعلامى دكتور عمرو الليثى يستعرض اهم الانفرادات ..وأقوي الفقرات..وأبرز الحكايات واللقاءات الفنية لواحد من الناس فى ٢٠٢٠ ، اجرأ اعترافات من النجوم الذين يكشفون اسرار حياتهم الشخصية .

الحاجة شهيرةًتحكي عن الرجل الاستثنائي في حياتها الراحل محمود ياسين .

واحمد عدوية يروي كواليس جديدة عن ليلة الحادث الذي تعرض لة ومحاولة اغتيالة.

ونيللي كريم تكشف عن علاقتها بزوجها وأولادها .

كما يستعرض الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والخدمات الطبية والعلاجية والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات لأهالينا في كل محافظات مصر من خلال اكبر بوابة خير في الاعلام المصري.

