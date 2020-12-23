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بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد.. أقوى الانفرادات و أجرأ اعترفات النجوم فى حصاد "واحد من الناس"

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القاهرة - محمد ابراهيم - فى حلقة خاصة من برنامج " واحدة من الناس " على شاشة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد الاعلامى دكتور عمرو الليثى يستعرض اهم الانفرادات ..وأقوي الفقرات..وأبرز الحكايات واللقاءات الفنية لواحد من الناس فى ٢٠٢٠ ، اجرأ اعترافات من النجوم الذين يكشفون اسرار حياتهم الشخصية .

الحاجة شهيرةًتحكي عن الرجل الاستثنائي في حياتها الراحل محمود ياسين .

واحمد عدوية يروي كواليس جديدة عن ليلة الحادث الذي تعرض لة ومحاولة اغتيالة.

ونيللي كريم تكشف عن علاقتها بزوجها وأولادها .

كما يستعرض الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والخدمات الطبية والعلاجية والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات لأهالينا في كل محافظات مصر من خلال اكبر بوابة خير في الاعلام المصري.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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