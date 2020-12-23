داليا مصطفي تحتفل بتكريمها من احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها البالغة بتكرميها من احتفالية خمسين سنة فن للفنان محمد صبحي.

وشاركت داليا صورة برفقة الفنان محكد صبحي أثناء تكريمها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت داليا على الصورة وكتبت : تكريم مهم جداً بالنسبة لي لأنه من الأستاذ العظيم المبدع محمد صبحي اللي بحبه اوي من هنا لحد ما لا نهاية.

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم، وهو من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

