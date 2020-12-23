سمر مرسي تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة وتُعلق :"هتفضل في قلبي لغاية ما نتقابل تاني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكرت الفنانة سمر مرسي والدها الراحل بكلمات مؤثرة، كما أنها حرصت على توجيه الشكر لكل من وقف بجانبها بعد رحيل والدها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سمر مرسي صورة لها برفقة والدها الراحل، وعلقت عليها قائلة :"بابا هتفضل في قلبي لغاية ما نتقابل تاني، متضايقة إني مقدرتش أسافر أشوفك قبل ما تمشي بس يمكن علشان أفضل فاكراك زي ما أنت، هيوحشني كلامنا و الكتب و حكاياتك لكن متاكدة إنك في مكان أحلى بكتير".

وتابعت سمر مرسي قائلة:" عايزة اشكر كل زمايلي و صحابي اللي عزوني و آسفة لو مش قادرة أرد علي التليفون بحاول استوعب اللي حصل، بشكر كل الصحافيين اللي نعوا والدي و عزوني، و الفانز عيلتي التانية، شكرًا من كل قلبي علي دعواتكم و علي كلامكم بحاول أقرأ كل كومنتاتكم و رسائلكم، خدوا بالكم من نفسكم و كل اللي بتحبوهم".

وفي سياق آخر، شاركت سمر مرسي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.