أحدث ظهور لدرة برفقة زوجها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة درة جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة بالصورة برفقة زوجها من داخل مركبة وسط البحر ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات :" ربنا يحفظكم ويسعدكم".

والجدير ذكره النجمة درة اعتذرت عن مسلسلها الرمضاني إنتقام سري نتيجة لضيق الوقت ولدخولها تصوير فيلمها الكاهن خلال أيام ، والمسلسل كتبه أمين جمال وكان من المفترض أن يخرجه أحمد حسن.

الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على السينما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.