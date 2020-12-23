طرح البوستر الرسمي الأول لفيلم ”30 مارس”

طرحت الشركة المنتجة لفيلم 30 مارس البوستر الرسمي الأول للفيلم . وتضمن البوستر معظم فريق التمثيل أبرزهم احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي. وانتهي فريق عمل الفيلم منذ مايقرب من شهرين ، من تصوير اخر مشاهد العمل الذي تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيدي. الفيلم تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

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