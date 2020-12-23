السبت.. ”السيمفوني” يعزف مؤلفات راجح داود بالأوبرا

ضمن خطة التطوير الفنى التى يشهدها اوركسترا القاهرة السيمفونى والهادفة إلى اثراء ريبرتواره والقاء الضوء على مجموعة من المؤلفات المصرية الخالصة يقام في الثامنة مساء السبت 26 ديسمبر على المسرح الكبير حفلا لأعمال الموسيقار راجح داود بقيادة المايسترو نادر عباسى وبمشاركة كل من سوزان صابر( فيولا )، هيثم درويش (عود )،شريف إسحاق( بيانو )، صفاء عبد الرحمن ( فلوت )عمرو سمير( بان فلوت )، صابر عبد الستار( قانون )، هانى البدرى( ناى ) حازم عبد القادر( درامز )، محمد العشرى( باص جيتار )، سمير عزمى، صلاح بيجاتو ( غناء ).

يشارك في الحفل راجح داود بالعزف على ( آلة الاورغن )حيث يتضمن البرنامج باقة من ابداعاته اللتى كتبها في القوالب الكلاسيكية واخرى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لمجموعة من المسلسلات والأفلام السينمائية منها جنية البحر قصيد سيمفونى للاوركسترا، ملهى صغير للفيولا واوركسترا الحجرة، ترنيمة الصلاة الاخيرة للفلوت والكلارنيت والتشيللو والاوركسترا الوترى، المحاربون للعود والبيانو والاوركسترا، ابتهال لصوت غنائى واوركسترا الحجرة، أحلام غائبة للفلوت والاوركسترا، أرض الخوف للبان فلوت وصوت بشرى واوركسترا الحجرة، عصافير النيل للقانون واوركسترا الحجرة، نصر السماء للقانون والاوركسترا، أسلحة دمار شامل للناى والبيانو والاوركسترا، رجل في زمن العولمة للناى والعود والاوركسترا، باسكاليا للعود والاورغن والاوركسترا الوترى

يشار إلى أن المؤلف الموسيقى راجح داود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977 ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، اسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001، كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام السينمائية المصرية منها الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار، حاصل على العديد من الجوائز المهمة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية ‏، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى.