هاجر أحمد تغازل جمهورة بصورة جديدة عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاجر بالصورة أنيقة وجميلة كعادتها مرتدية شميز باللون البيج وعلقت على الصورة وكتبت : ابق هادئاً ابق قوياً ثم فاجئهم عندما لا يتوقعون ذلك.

يذكر أن هاجر أحمد أحدث ظهور لها من خلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

