بعد خروجها من المستشفى.. ميرنا جميل لأختها: حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة لأختها ساندرا جميل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر أخت ميرنا جميل بالمنزل بعد خروجها من المستشفى، وعلقت ميرنا على الصورة قائلة: "حمدلله على سلامتك يا حبيبتي".

ولم تكشف ميرنا جميل عن سبب مرض أختها أو حالتها المرضية.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالآتي: "سلامتك – ألف سلامة – ربنا يشفيها على خير".

وتعتبر الفنانة ميرنا جميل ممثلة ومذيعة مصرية مواليد الأردن 25 يونيو 1992، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، كان لجمالها دور كبير في دخولها عالم التمثيل.

وكانت بداية ميرنا جميل على المسرح مع خالد جلال في عرض مسرحية" بعد الليل"، ومن ثم انتقلت إلى شركة Tvision لمالكها المنتج طارق الجنايني للعمل في برنامج Saturday Night Live بالعربي.



كما شاركت ميرنا في العديد من الأفلام والمسلسلات، منها الحصان الأسود مع الفنان أحمد السقا، وكان أول ظهور لها في فيلم عصمت أبو شنب للنجمة ياسمين عبد العزيز، وفيلم بيكيا للفنان محمد رجب، وفي رمضان 2017 قامت بدور البطولة في مسلسل ربع رومي مع مصطفى خاطر، ومسلسل اللعبة مع شيكو وهشام ماجد عام 2019 وتم عرضه في رمضان 2020، وفيلم توأم روحي مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل.



وتخوض الفنانة ميرنا جميل حاليا تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفيل الوحش بالتعاون مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان شيكو .