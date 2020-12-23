نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلاده.. تعرف على الجوائز التى حصل عليها عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده، ويعد واحداً من أهم النجوم فى مصر، وتنوعت أدواره مابين الأكشن والكوميديا والرومانسي، وهو من مواليد 23 ديسمبر 1980.

وحصد عمرو يوسف على عدة جوائز على بعض أعماله الفنية المميزة، وهم جائزة التميز الدرامي في مهرجان دير جيست عن مسلسلات عد تنازلي، ظرف أسود، طايع، وفيلم ولاد رزق 2.

وجائزة أحسن ممثل عربي من حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان (الدورة 17) عن مسلسل جراند أوتيل، جائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن مسلسل طايع، وجائزة كأس إنرجي (NRJ Egypt) للدراما لأفضل ممثل عن مسلسل طايع، جائزة تكريمه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما عام 2018.

يذكر أن عمرو يوسف بدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات عام 2002، وعمل بعدها كمذيع في قناة روتانا سينما عام 2005. ثم بدأ مشواره بالتمثيل عام 2007، حين اختاره المنتج محمد فوزي للقيام بدور الصحفي أدهم فارس في مسلسل الدالي مع النجم نور الشريف. وتوالت أدواره التليفزيونية، إلى أن بدأ مشواره بالسينما من خلال فيلم مقلب حرامية، وبعده شارك في بطولة فيلم نور عيني