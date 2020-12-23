رلى سعد تعلن تفاصيل برنامجها الجديد

تعيش الفنانة رلى سعد، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني، بعد نجاح كليب أغنيتها الجديدة #"لاغيني تلاقيني"، والذي حقق نسب مشاهدة عالية.

وقالت إنها تعكف حالياً على الاستعداد لتقديم برنامج جديد يذاع عبر التلفزيون الخاص، وتنشغل حالياً في التحضيرات المكثفة له.

وأضافت أن أجواء الاستعدادات لهذا البرنامج، محاطة بالحذر وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، لا سيمّا بعد تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الراهنة، ولذلك يتم التصوير في أوقات معينة وفترات زمنية محددة، كما تكتمت على باقي تفاصيل هذا المشروع حتى يكتمل تنفيذه.

وفي سياق منفصل، لا تزال رلى تحصد ثمار نجاح أحدث كليباتها "لاغيني تلاقيني"، وهو من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتنتمي الأغنية إلى اللون المبهج الإيقاعي، وتحمل أنغامها جمال الموسيقى الشرقية بطريقة جديدة، كما تولّى زياد خوري إخراج ال#فيديو كليب، والذي حرص على أن يظهر رلى من خلال عدة لوحات فنية مميزة.

يشار إلى أن "لاغيني تلاقيني" من كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وحظيت بأكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".