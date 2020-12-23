النجوم يقبلون تحدي الهضبة على غناء ”محسود”

في ظاهرة فريدة من نوعها لتسويق ألبومه الجديد، أطلق الفنان المصري عمرو دياب تحدياً غنائياً عبر حساباته الرسمية من خلال وسم "غنيها" وطلبَ من الأصدقاء والمعجبين تسجيل فيديو لأغنيته الجديدة "محسود" ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية تأتي كتعاون جديد بين دياب والمستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومن ألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

وسرعان ما تفاعل فنانون مصريون وعرب مع التحدي ونشروا فيديوات لمقطع من الأغنية على حساباتهم الرسمية، وأعاد دياب تغريد هذه المقاطع ونشرها وشكر كل من قِبل التحدي ومنهم: أحمد فهمي، وأحمد جمال، رامي صبري، مصطفى حجاج، مي فاروق، محمد محسن، كارمن سليمان، كريم محسن، خالد عز، تامر حسين ومن لبنان وائل جسار ورنين الشعار.

وتأتي هذه الأغنية بعد أيام من طرح البوستر الرسمي لألبوم "يا أنا يا لأ" على أن تطرح الأغنيات بشكل متتابع في الأيام المقبلة.