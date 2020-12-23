عبد الرحيم كمال يروي تفاصيل رحلته من الصعيد إلى القاهرة مع منى الشاذلي

يحل الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء على قناة cbc، في تمام التاسعة مساءً.

يكشف "كمال" خلال اللقاء حكايات خاصة عن طفولته ونشأته في قلب الصعيد بإحدى قرى محافظة سوهاج، وكيف تشكلت شخصيته في مناخ يشجع على الإبداع والخيال.

كما يتحدث عن كواليس انتقاله من الصعيد إلى القاهرة مرتين؛ الأولى في المرحلة الابتدائية والثانية في المرحلة الجامعية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات.

يتحدث أيضا عن سر مواظبته على قراءة الفاتحة على روح الفنان الكبير نور الشريف داخل بلاتوه تصوير أي عمل جديد له.

ويحكي لأول مرة تفاصيل خاصة عن مسلسله "الخواجة عبد القادر" وقصته الحقيقية التي سمعها من والده، وكيف رفض الفنان يحيى الفخراني بطولة المسلسل في البداية، قبل أن يعود ويوافق على خوض المغامرة.