شاهد.. بسنت شوقي بإطلالة زرقاء عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بسنت شوقي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتظهر بسنت شوقي ، بإطلالة صباحية مرتدية فستان كات باللونين الأزرق والأبيض، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفها، معتمدة علي ميك اب خفيف لإبراز جمالها.
وجاءت التعلقات من قبل المتابعين لها كالأتي:
جميلة أوي – حلوة جدًا – الحلاوة كلها
وكانت قد اعلنت الفنانة بسنت شوقي عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على فيسبوك.
وكتبت: "انا للاسف ايجابى، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فا ياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله و ياخد احتياطاته و يتابع صحته اول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش اعراض او اعراض بسيطة جدا و يا ريت تاخدوا فيتامين سى و زينك و تأكلوا كويس و تشربوا كتير و تاخدوا بانادول و هكذا".
وتابعت: "اسفه جدا لو اتسببت لأى ازعاج لأى حد من المخالطين".
و احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها الذي صادف يوم 14 من شهر ديسمبر الجاري، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت بسنت شوقي في صورة من جلسة تصوير لها وعلقت :" كل عام وانا بخير".
وكشف الفنان محمد فراج إن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، بعد مرور أكثرمن عامين على خطوبتهما لافتا إلى أن تأجيل حفل الزفاف كان بسبب أزمة فيروس كورونا.
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