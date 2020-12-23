الفيروس أقوى وأشرس ..غادة إبراهيم تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم إصابتها بفيروس كورونا .

ونشرت غادة إبراهيم صورة لمجموعة من الأدوية التي تتناولها ، وكتبت قائلة: «الحمد لله على كل شيء، تاني يوم بروتوكول العلاج، فقدت حاسة الشم والتذوق، بس حالتي مستقرة وبتحسن».

وتابعت: «باقي 12 يوم، وهكون كويسة بإذن الله، مع إني مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أي احتياطات، قدر الله وماشاء فعل».

وتعتمد الفنانة غادة إبراهيم على الملابس الجريئة وهو ما يعرضها الى بعض الانتقادات من الجمهور، اما من الناحية الجمالية تضع دائما فى اغلب ظهورها المكياج الثقيل من مكياج العيون الأسود وأحمر الشفاه بالألوان الداكنة.