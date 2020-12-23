سناء جميل.. حكاية مسيحية دعت وزير الأوقاف على كوب شاي لسبب غريب

تصدرت الفنانة سناء جميل، مؤشرات البحث جوجل فى المملكة العربية السعودية بعد يوم من ذكرى وفاتها أمس الموافق 22 ديسمبر.

وتعتبر الفنانة سناء جميل من أهم الفنانات فى الوسط الفنى ولها العديد من الأعمال الكبيرة التى تحمل اسمها كما كان لها نصيب كبير فى الحصول على عدد كبير من الجوائز.

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وعلى الرغم من اعتناق الفنانة القديرة سناء جميل الديانة المسيحية، إلا أنها كانت تطرب بسماع صوت الأذان، وذات يوم فوجئت بتغيير شيخ المسجد المقابل لمنزلها، ورأت أن صوت المؤذن الجديد لم يكن أفضل، فطلبت من زوجها الصحفى الراحل لويس جريس الاتصال بوزير الأوقاف آنذاك ودعته لتناول كوب من الشاى فى منزلهما، والاستماع لصوت أذان العصر.

وفى خلال أسبوع استجاب لها الوزير وقام بتغيير المؤذن خصيصا حتى تستطيع سماع الأذان كما اعتادت عليه.