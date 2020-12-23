نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يتفوق على عمرو دياب وإليسا وفقا لإحصائيات اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفوقت أغاني النجم تامر حسني، والتي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد"خليك فولاذي" على أغاني ألبوم الهضبة "سهران" وعلى أيضًا ألبوم"أنا لوحدي" لرامي جمال وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".لعام 2020.حصدت أغاني حسني، المركز الأول بنسبة 137 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، بينما يأتي الهضبة بألبومه الأخير"سهران" بنسبة 121 مليون مشاهدة ليكون في المركز الثاني قبل المطرب رامي جمال، والذي حقق بألبوم"أنا لوحدي" 98 مليون، حيث تأتي إليسا، في المركز قبل الأخير بألبوم"صاحبة رأي" بنسبة 98 مليون،ثم تذيل القائمة المطربة جنات، بألبومها"أنا في انتظارك" الذي حقق 14 مليون مشاهدة.

جدير بالذكر أن البوم الهضبة طُرح 18 فبراير

. وألبوم رامي جمال، يوم 15 من نوفمبر الماضي، أما إليسا بشهر يوليو الماضي، وجنات في أغسطس الماضي من العام الحالي.

وطرح حسني، أول أغنية من ألبومه يوم 28 أغسطس الماضي، ويتبقى من ألبومه عدة أغاني من المفترض أن يتم طرحهم خلال الأيام القليلة المقبلة.