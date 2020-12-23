نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يطرح اليوم أغنيتين جديدتين عبر "اليوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم حمزة نمرة، لطرح أغنيتين جديدتين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

ونجحت أغنية"مولود 80" لنمرة، في تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة منذ إطلاقها في 12 الشهر الجاري.

وحصدت الأغنية المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وأعرب حمزة عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية حيث علق عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا،:"أغنية "مولود سنة 80" تريندينج رقم 1 في مصروفي أول عشرة في السعودية والعراق وتونس والأردن والجزائر والكويت".

وأضاف حمزة،:"شكرًا ليكم يا أجدع جمهور في الدنيا وبإذن الله كل أغاني الألبوم تعجبكم.. ابعتلنا سكرين شوت قولنا مولود سنة 80 رقم كام في بلدك".

يضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع..