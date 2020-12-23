نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة عفوية.. أحدث جلسة تصويرية لأحمد جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أحمد جمال على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على الجينز، وحازت صورته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن أحمد جمال مواليد هو مطرب مصرى ذاع صيته منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدل على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني، تخرج من كلية الصيدلة، حاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو. يحب أحمد الموسيقى العربية والغربية ولاسيّما الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس.