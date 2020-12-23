غدًا.. نور مرشدي يطرح أحدث أغانيه "بطاية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب الشاب نور مرشدي، لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "بطاية"، غدًا الخميس، والأغنية إحدى أغاني ألبومه "أنا اللي جاي".

أغنية "بطاية" من كلمات محمد مدحت، وألحان نور مرشدي، وتوزيع مونتي، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد علاء الجندي.

ألبوم "أنا اللي جاي" يضم 12 أغنية تعاون فيهم نور، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، والموزعين، منهم الشعراء محمد مدحت، السيد علي، هاني صارو، والملحنين، مدين، ومحمد الهواري، والموزعين، أحمد أمين، ويوسف حسين، ومونتي، أحمد عبدالسلام، طارق عبدالجابر.

يذكر أن آخر أعمال المطرب نور مرشدي، كان فيديو كليب أغنية "أنا الغلطان"، من كلمات هاني صارو، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإخراج مصطفي عامر، وحصدت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.