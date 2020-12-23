السيناريست باهر دويدار: مسلسل الاختيار كان محل اهتمام الجميع

قال السيناريست باهر دويدار مؤلف مسلسل الاختيار، ان المعركة الحالية هي معركة وعي من الفئة المستهدفة التي يتم توجيه الدراما إليها، كما ينقصنا التنوع في تقديم الدراما.

وأضاف دويدار، خلال الحلقة النقاشية بالأعلى للاعلام، ان مسلسل الاختيار كان محل اهتمام الجميع، وهذا يعكس أن الدراما أيضا لسيدات البيوت، مؤكدا أن هذا المسلسل لو تم عمله بطريقة حديثة في المعارك ومشاهده الشباب للدراما لما كان له رد فعل مثلما حدث.

وأوضح دويدار، أننا نحتاج إلي تنوع أكتر، ومطلوب منا فورمات 30 حلقة أو 45 حلقة، وهذا موضوع خانق لنا كصناع، كما أننا نحتاج أيضا لخطط خمسية طويلة الصنع، و يجب أن يكون لدينا 30 مشروع مثلا ومن يجهز يدخل التصوير .

وأكد دويدار، أن الدراما دائما في الوقت الحالي تصنع لنجم، وهذا شيء سئ، ومن التوصيات المهمة التي أتمني أن تحدث في هذا المؤتمر هو وضع خطة متنوعة في الدراما.

وعقدت الورشة بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر و تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تولت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

وكان قد وجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.