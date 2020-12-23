نشرة كورونا الفنية | إصابة سلوى محمد على وغادة إبراهيم وتعافى ديانا هشام

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

- ديانا هشام تعلن تعافيها

أعلنت الفنانة ديانا هشام، عن تعافيها من فيروس كورونا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمنزلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتبت قائلة "باي كورونا".

- إصابة سلوى محمد علي بفيروس كورونا

نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأنها حاليا في مرحلة التعافي. وقالت سلوى : "كان مفروض انى هحاول سيد المسرح العربى سميحة ايوب .. وكنت سعيدة ولكن للاسف لن استطيع فانا فى مرحلةتعافى من الكوفيد اللعين. وأضافت سلوى : صحيح انا بقيت احسن لنا لسه امامى ايام فى العزل عشان ماعديش حد.

- إعلان غادة إبراهيم إصابتها بكورونا