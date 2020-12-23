نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:
أعلنت الفنانة ديانا هشام ، عن تعافيها من فيروس كورونا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمنزلها.
وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتبت قائلة "باي كورونا".
على الرغم من اعتناق الفنانة القديرة سناء جميل الديانة المسيحية، إلا أنها كانت تطرب بسماع صوت الأذان، وذات يوم فوجئت بتغيير شيخ المسجد المقابل لمنزلها، ورأت أن صوت المؤذن الجديد لم يكن أفضل، فطلبت من زوجها الصحفى الراحل لويس جريس الاتصال بوزير الأوقاف آنذاك ودعته لتناول كوب من الشاى فى منزلهما، والاستماع لصوت أذان العصر.
وفى خلال أسبوع استجاب لها الوزير وقام بتغيير المؤذن خصيصا حتى تستطيع سماع الأذان كما اعتادت عليه.
جدير بالذكر أن الفنان جورج وسوف له تصريحات جريئة أثارت الجدل، ومنها تصريحه فى برنامج "عايشة شو"، بأنه قام باستبدال صديق له بـ "حمار"، وذلك عن طريق شراء حمار ووضعه أمام المنزل يقوم بإطعامه ويعامله معاملة حسنة كما قام بتسميته على اسم صديقه بعد أن تخلى عنه
كشف الفنان رامى صبرى منذ قليل، عن القيام بعملية جراحية فى العين وذلك من خلال صفحته الشخصية عبر حسابه الشخصى " فيسبوك " .
كما نشر الفنان رامى صبرى صورة بصحبة صديقة الدكتور بملابس العمليات وكتب قائلا "عمليه بسيطه في العين " .
احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف ونشرت صور لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت كندة علي الصور قائلة:«كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وانا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل اللي بتتمناه Happy Birthday my love».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. رامى صبري يخضع لـ عملية جراحية .. وديانا هشام تعلن تعافيها من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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