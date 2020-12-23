مازن الغرباوي يطرح البوستر الدعائي لـ هاملت بالمقلوب استعدادا لعرضها

طرح المخرج مازن الغرباوي البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير د. سامح مهران، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك استعدادا لافتتاح عرض المسرحية قريبا على خشبة مسرح السلام.

وأكد "الغرباوي" أن العمل تم كتابته بحرفية شديدة على يد د. سامح مهران، وجارى اختيار أبطال العمل، الذين سوف يكونوا مجموعة متميزة من النجوم و شباب الفنانين.

وأشار إلى أن العرض سيكون مفاجأة كبيرة لرواد الوسط المسرحى، ولن يقل قيمة عن ما قدمه من قبل من عروض مسرحية حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيرى.

من جانبه علق د. سامح مهران على هذا اللقاء قائلا:" قريبًا تلاقى الأجيال فى المسرح ؛وهو ما يجب أن يكون".

الجدير بالذكر ان أخر أعمال المخرج مازن الغرباوي في المسرح هو العرض المسرحي"حدث في بلاد السعاده" تأليف وليد يوسف و بطولة: مدحت تيخه، علاء قوقة، حسن العدل، محمد حسني، فاطمة محمد علي، كمال عطية، أسامة فوزي، المطرب وائل الفشني، ومن ليبيا خدوجة صبري، و من العراق راسم منصور، و من لبنان نسرين ابي سعد، وحصل العمل علي جائزتي أفضل تأليف و أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح المصري.