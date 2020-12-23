حسين زين يلتقي برؤساء النقابات بـ'الوطنية للإعلام'

القاهرة - محمد ابراهيم - التقى اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، برؤساء النقابات بقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الهيئة.

وشرح "زين" خلال الاجتماع، كافة المشكلات المالية والإدارية المتراكمة والمتشعبة، والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات، وعلى رأسها الموقف المالي والإداري،والأمور ذات الأولوية للعاملين، من علاوات ومكافآت نهاية الخدمة والترقيات والرعاية الطبية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الحضور تفهموا المجهودات التي تبذلها الهيئة بكافة الملفات، وطالبهم رئيس الهيئة بالاشتراك الفعلي والمساندة في دفع الجهود المبذولة، لإيجاد حلول سريعة لكافة المشكلات.

وأضافت الهيئة أن رؤساء النقابات أكدوا تحقيق التواصل الدائم والتنسيق، لإيجاد حلول عاجلة لكافه المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام.