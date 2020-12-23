وجاء ظهور طارق ونيكول هو الاول بعد هذه الاقاويل وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.
وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما خاصة ان هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم الى كل من طارق ونيكول.
وكان طارق العريان انفصل عن المطربة اصالة فى بداية العام وقد اثارت حالة من الجدل الواسع خاصة ان كانت هناك كثير من الاقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها .. ظهور طارق العريان ونيكول سعفان يثير مجددا جدل ارتباطهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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