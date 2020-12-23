بعد مشاركته فى الاختيار 2.. بيتر ميمى عن كريم عبد العزيز: مليء بالحماس

نشر المخرج بيتر ميمى صورة مع الفنان كريم عبد العزيز وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك خلال كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2".

وقال بيتر : مليء بالحماس، تدفعه العاطفة، ومنتبه إلى مركز الفعل، أنا فخور جدًا بالعمل معك."

ويقدم الفنان كريم عبد العزيز الجزء الثانى من مسلسل الاختيار بينما قدم الجزء الأول الفنان امير كرارة وشارك عدد كبير من النجوم.



وقام ببطولة الجزء الأول بجانب أمير كرارة كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.