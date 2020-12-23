ظهور مفاجئ للفنانة إلهام الفضالة بفستان زفاف .. صور وفيديو

إلهام الفضالة النجمة الكويتية أثارت الجدل بعدما نشرت عدة صور وفيديوهات لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية فستان زفاف، وتستعرض إطلالتها الجمالية به.

أحدث ظهور لـ إلهام الفضالة بفستان زفاف

إلهام الفضالة لم تكشف وقتها عن تفاصيل ظهورها بهذه الإطلالة، لكنها سرعان ما عادت وأوضحت أن الفيديوهات دوت الخليج عبارة عن التحضير لأحد مشاهد مسلسلها الجديد "أمينة حاف" الذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل لعام 2021.

إلهام الفضالة عروس في "أمينة حاف"

وتظهر إلهام الفضالة ضمن أحداث المسلسل الجديد وهي تحتفل بعرسها على أحد الأبطال، حيث تجسد دور سيدة تدعى "أمينة"، تمر بمواقف عديدة في حياتها، وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة" وتدخل في مشاحنات وخلافات مع الزوجات الثلاثة، ولاقت الصور والفيديوهات انتشارًا واسعًاا بين محبي النجمة الكويتية وعبروا عن إعجابهم بإطلالتها الملكية في كواليس المسلسل.

وكانت إلهام الفضالة قد تجاوزت الفترة الصعبة التي مرت بها خلال الأسابيع الماضية بعدما خضعت لعملية في الركبة تسببت في ظهورها على عكاز، حيث عادت الفنانة الكويتية لنشاطها الفني مؤخرًا وتصوير مسلسلها الجديد "أمينة حاف".

إلهام الفضالة وتفاصيل "أمينة حاف"

ونشرت إلهام الفضالة عبر حسابها على "انستجرام" قبل فترة صور من استعدادها لتصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "أمينة حاف" وذلك بعد مدة من الانتظار بسبب خضوعها لعملية في الركبة تسببت في ظهورها على عكاز، وعلقت الفنانة الكويتية على الصورة التي نشرتها فكتبت: "وبدأت تصوير مسلسل (أمينة حاف) والله الموفق رمضان 2021"

ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من الفنانة ليالي دهراب وعبد الله الطليحي وشهاب جوهر وغرور صفر ورندا حجاج وخالد العجيرب، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

وكان "الكون في كفة" هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة إلهام الفضالة وعرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وقد شاركها البطولة كل من الفنان محمود بوشهري وطيف ومرام البلوشي وفهد باسم وعبد الله بهمن.