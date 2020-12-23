"الصمت والانسحاب من السوشيال ميديا" سلاح دينا الشربيني لمواجهة أزمتها مع عمرو دياب .. تعلمت من أخطاء زملائها؟

دينا الشربيني مازالت محط اهتمام الجمهور بعد انتشار تفاصيل أزمتها مع الهضبة عمرو دياب وانفصالهما، والتي أكدها عدد من المقربين منهما مؤخرًا، لكنها على ما يبدو أنها استفادت من الانتقادات التي وجهت لعدد من زملائها في السابق، بسبب طريقة تفاعلهم مع الأزمات العاطفية التي يتعرضون لها.

"الصمت" سلاح دينا الشربيني في مواجهة قصة خلافها مع الهضبة

دينا الشربيني من المؤكد أنها تعيش فترة صعبة في حياتها الخاصة بعد انتشار أنباء انفصالها عن الهضبة بالرغم من قصة الحب بينهما والتي كانت حديث الجمهور العربي منذ أن كشف كل منهما عن ارتباطهما، لكن دينا قررت عدم الانجراف والتفاعل مع كل ما يكتب عن تفاصيل خلافها مع عمرو دياب، على عكس ما كانت تفعله بعض النجمات مؤخرًا عند فشل زواج بعضهن أو انتهاء ارتباطهن بأحبائهن، مثل ما فعلته أصالة على سبيل المثال، أو مي حلمي أو غيرهن، وهو ما تسبب في انتشار تفاصيل أخرى بدون قصد عن حياتهن الخاصة.

طريقة تفاعل دينا الشربيني مع أزمتها مع عمرو دياب

وحرصت دينا طوال الفترة الماضية منذ بدء انتشار أنباء عن الأزمة، على التحلي بالصمت والصبر، ولم تعلق بأي شكل من الأشكال عما يثار حولها، كذلك لم تنقل تفاصيل حياتها الخاصة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالتعليق أو حذف صورها مع الهضبة، مثلما فعلت بعض النجمات أيضًا، لكنها تركت كل صورها وتدويناتها كما دوت الخليج، حتى إنها لم تقم بحذف عمرو دياب أو أي من أفراد أسرته من على حسابها بانستجرام، والذين تتابعهم بالكامل، سواء أبنائه الأربعة أو زوجته السابقة زينة عاشور، بل على العكس، تحرص من فترة إلى أخرى على التفاعل مع ما يشاركه كل منهم، لكنها فقط حرصت على عدم حضور الفعاليات الفنية التي اعتادت حضورها في السابق، وتجاهل الترويج لأحدث أعمالها السينمائية المنتظر عرضها قريبًا.

هل تعلمت دينا الشربيني من أخطاء زملائها؟

ومن الواضح أن الأخطاء السابقة لزملاء دينا الشربيني وفضح أسرار حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت بمثابة درس استفادت منه الفنانة المصرية في التعامل مع قصة أزمتها مع عمرو دياب، حتى لا تقع في فخ فضح مزيد من الأسرار الخاصة بها، بالرغم من أن معاناتها مع تلك الأزمة ظهرت بشكل واضح في أحدث ظهور لها وقت الاتفاق على مسلسلها الجديد "قصر النيل" لرمضان 2021، حيث بدت عليها النحافة الواضحة والحزن على ملامحها.

الجدير بالذكر أن تفاصيل خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد انتشرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير وباتت حديث الجمهور وذلك بعدما تردد أن خلاف الثنائي بسبب عدم "توثيق زواج عمرو دياب ودينا الشربيني"، لكن كل منهما لم يعلق حتى الآن سواء بالتأكيد أو النفي على ما يتم تداوله حول علاقتهما، وهذا ما أثار الجدل أيضًا، خاصة وأن الأزمة محل اهتمام جمهورهما، وما جعل الأمر يزداد صعوبة هو عدم ظهور الفنانة المصرية مع عمرو دياب في حفلاته الأخيرة كما كانت تفعل في الماضي مما جعل البعض يرى أن الأزمة بين الثنائي في هذه المرة أكثر تعقيدا من أي أزمة أخرى.