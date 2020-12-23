فيديو عائشة بن أحمد تساند درة بعد انتقادات زواجها من هاني سعد وتبرر غيابها عن زفافها

عائشة بن أحمد الفنانة التونسية حلت ضيفة على برنامج "فكرة سامي الفهري" الذي يعرض عبر شاشة الحوار التونسي، وتحدثت عائشة عن زميلتها النجمة التونسية درة وكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول خلافهما منذ مشاركتهما في مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض قبل عامين.

عائشة بن أحمد تكشف حقيقة خلافها مع درة

عائشة بن أحمد أكدت أنه لا يوجد خلاف بينها وبين زميلتها الفنانة التونسية درة زروق، وأن الأنباء التي تداولت وقتها حول خلافهما ليست دقيقة بالمرة، وأن البعض ضخّم من الأمر، أما عن سبب عدم حضورها لحفل زفاف درة الذي أقيم مؤخرًا في مدينة الجونة المصرية، أوضحت عائشة أنها لم تتلق دعوة رسمية من قبل العروسين لحضور الزفاف، مبررة ذلك بأنه ربما يكون مقتصرًا على عدد معين من المعارف والأصدقاء.

سبب غياب عائشة بن أحمد عن حفل زفاف درة وهاني سعد

وكشفت عائشة بن أحمد أن حفل زفاف صديقتها جاء مصغرًا بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، كما شددت على أن عدد من أفراد عائلتها لم يحضروا الحفل، فطبيعي أنها تتغيب عن الحضور دوت الخليج الأخرى، كما تمنت السعادة لـ درة وزوجها، كذلك انتقدت حالة الهجوم الذي تعرضت له زميلتها وقت زفافها والجدل الذي أثير حول ارتباطها بهاني سعد رغم عدم انفصاله عن زوجته الأولى، ووصفت عائشة أن كل من هاجم درة حينها تسبب في إفساد فرحتها بزواجها.

أفضل أعمال هند صبري ودرة من وجهة نظر عائشة بن أحمد

في سياق آخر، تحدثت عائشة بن أحمد عن رأيها في أعمال زميلاتها النجمات التونسيات، اللاتي حققن نجاحًا في مصر، ومن بينهن هند صبري حيث قالت إن أفضل أدوار هند من وجهة نظرها، هو الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بينما درة فقد تألقت عبر شخصيتها بمسلسل "سجن النسا".

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال عائشة بن أحمد كان مشاركتها في فيلم "توأم روحي" الذي عرض مؤخرًا ولعب بطولته كل من حسن الرداد وأمينة خليل ورجاء الجداوي وغيرهم، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.