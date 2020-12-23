أسيل عمران تعلق بطرافة على صورة نادرة من طفولتها .. هل تشبه شخصية كارتونية؟

أسيل عمران النجمة السعودية فاجئت جمهورها على انستجرام بالكشف عن صورة نادرة لها من فترة طفولتها، وحرصت على المزاح مع المتابعين والتفاعل معهم من خلال تلك الصورة.

أسيل عمران تكشف عن صورة نادرة من طفولتها

أسيل عمران نشرت صورة نادرة من طفولتها ظهرت فيها وهي تلعب على أحد الألعاب، لكنها مازحت الجمهور بسبب ملامحها المميزة، حيث كانت تتميز بشعرها الكثيف وعينيها الواسعتين، وعلقت على الصورة بطرافة وقالت: "لما كان وجهي شعر وعيون بس.. ملاحظة: أشبه ممثل كوري؟!".

طرافة أسيل عمران في التعليق على ملامحها في الطفولة

صورة أسيل عمران في طفولتها لاقت انتشارًا واسعًا بين قطاع كبير من محبيها، الذين عبروا عن مدى إعجابهم بملامحها في فترة الطفولة، كما حرص البعض على التفاعل معها من خلال كتابة أسماء بعض الشخصيات التي كانت تشبها أسيل في طفولتها، ومن بينهم الفنان الكويتي مشاري المجيبل، الذي شبهها بالشخصية الكارتونية اليابانية "ماروكو"، وهو ما أيدته أسيل عمران أيضًا وردت عليه مازحة: "جدًا".

فيما حرصت الإعلامية السعودية سارة دندراوي على التفاعل مع الصورة أيضًا بطرافة، وعلقت عليها قائلة: "عيونك بتقول: ليييييييش؟"، لترد عليها أسيل معبرة عن عدم إعجابها بقصة شعرها في الطفولة، وقالت: "ليش قاصين شعري قصة المشروم".

أحدث أعمال أسيل عمران

في سياق آخر، كانت أسيل قد احتفلت في نوفمبر الماضي بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها الذين حرصوا على مفاجأتها بالاحتفال بهذا اليوم خلال نزهتهم في أحد الأماكن العامة، وظهرت النجمة السعودية وهي مصدومة من مفاجأة أصدقائها لها، كما عبرت عن سعادتها في الوقت نفسه من احتفالهم المميز بها، كذلك ظهرت وهي ترقص بطريقة طريفة، وأيضًا وهي تقطع كعكة عيد الميلاد.

وتستعد أسيل عمران لتصوير مسلسل جديد خلال الفترة القادمة في لبنان، وهو عمل ينتمي لفئة الرعب ويدور في 10 حلقات وهو عمل يشرف على كتابته وإخراجه فريق مصري، وستقوم فيه أسيل بدور فتاة خليجية.

يذكر أن "مخرج 7" يعتبر من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة أسيل عمران في رمضان 2020، كما شاركت كذلك في مسلسل "إجازة" مع كل من الفنان تركي اليوسف، ومروة محمد.