حصاد 2020 : إليكم أبرز النجوم الذين تماثلوا للشفاء من "كورونا"

عام 2020 شهد العديد من الأحداث والفعاليات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور وخطفت أنظارهم، ومن بينها أنباء إصابات النجوم والمشاهير بفيروس كورونا، وإعلان شفائهم منه أيضًا، حيث قرر عدد منهم الإعلان عن إصابتهم بمجرد علمهم بنتيجة الفحوصات، وآخرين فضلوا إخفاء الأمر حتى تمام شفائهم.

صابرين وزوج دنيا سمير غانم

من أشهر النجوم الذين أعلنوا إصابتهم مؤخرًا الفنانة صابرين التي كشفت عن الأمر بعد أيام قليلة من حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ42، وعبرت باكية عن مدى تعبها وإرهاقها وخوفها من أعراض الفيروس، لكنها كشفت بالأمس أنها تعافت من كورونا، وكتبت على صفحتها بانستغرام:" الحمد لله بفضل الله أولاً تم دعواتكم.. المسحة سلبية"، كما وجهت الشكر لزملائها وجمهورها وكل من ساندها في أزمتها، وأضافت إنها لم تكن تعرف من قبل إنها محبوبة عند الناس بهذا الحجم.

رامي رضوان الإعلامي المصري وزوج الفنانة دنيا سمير غانم احتفل مؤخرًا بتعافيه من فيروس كورونا حيث نشر رسالة إلى الجمهور وصور احتفاله بشفائه، خلال تواجده مع عدد من أصدقائه، ويأتي ذلك بعد مرور أيام من إصابته، وأكد أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت سلبية، ووجه رسالة للجمهور بمناسبة شفائه وقال: "المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم..مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي عليل.. مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقة مش جدعنة مني، انا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله إنما الشفاء بعد فضل ربنا الكبير".

نشوى مصطفى وأمينة خليل ونيقولا معوض

نشوى مصطفى أصيبت مؤخرًا بكورونا لكن حالتها كانت سيئة للغاية وعانت مع الأعراض التنفسية إضافة إلى عدم قبول حالتها في عدد من المستشفيات، إلا أنها في النهاية استقرت داخل أحد مستشفيات العزل بالقاهرة حتى تماثلت للشفاء وعادت مجددًا لممارسة حياتها الطبيعية.

وكانت نشوى حريصة على مشاركة الجمهور بكافة تطورات حالتها الصحية عبر حسابها على فيسبوك، حتى دخلت المستشفى وأصبح أبنائها هم من يطمئنون الجميع على حالتها.

النجمة أمينة خليل والنجم اللبناني نيقولا معوض كانا قد أعلنا إصابتهما بالفيروس بعد فترة من شفائهما منه خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وأكد كل منهما أنهما حرصا على الاطمئنان على حالتهما الصحية قبل حضور المهرجان.

رانيا يوسف وأبطال لعبة النسيان

عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، أعلن كل من الفنان علي قاسم والفنانة أسماء جلال إصابتهما بالفيروس، وقررا عزل أنفسهما منزليًا إلى أن أعلنا شفائهما بعد ذلك، كذلك أصيب الفنان تامر هاشم عضو فرقة كايروكي، وبعدها بأسبوع تماثل للشفاء تمامًا.

رانيا يوسف كانت إحدى النجمات اللاتي لم تعرف تحديدًا هل أصيبت بهذا الفيروس أم لا، لكنها صرحت مؤخرًا أنها ربما قد أصيبت به في ديسمبر الماضي قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن ظهور كورونا في مصر، وأضافت في تصريحاتها: "وقتها عزلت نفسي مع نفسي لأنه دور برد كان تقيل شوية وكان غريب، وأعراضه كانت أعراض كورونا.. بس تعاملت معاه".

خالد عبد الرحمن وهند البحرينية وغيرهم

لجين عضاضة الإعلامية اللبنانية كانت من بين المشاهير الذين أصيبوا بالفيروس حيث أعلنت في مارس الماضي عن دخولها مستشفى رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت من أجل الخضوع للعلاج، وبعدها بأسبوعين أعلنت تعافيها، الأمر نفسه حدث مع الفنان السعودي الذي دخل إلى المستشفى ولكن من أجل تلقي العلاج من مرض ارتفاع حمض اليوريك في الدم وحينها علم بإصابته بالفيروس ثم تماثل للشفاء منه وقدم حفلا أونلاين عقب شفائه.

الفنان الكوميدي العراقي إحسان دعدوش كان من بين النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا في 2020 لكنهم تماثلوا للشفاء، كذلك الفنانة هند البحرينية قضت عدة أيام في العزل الصحي قبل أن تعلن نتيجة فحوصاتها التي جاءت سلبية بعد أيام من تلقيها العلاج، وهو الأمر نفسه أيضًا الذي حدث مع كل من كريم قاسم وإيمان العاصي، الذين اعتمدوا على العزل المنزلي حتى أعلنوا شفائهم.

إصابات مهرجان الجونة

إضافة إلى النجوم الذين أصيبوا وتم شفائهم من الفيروس، كان هناك عدة إصابات كان مصدرها مهرجان الجونة، ومن بين الذين أعلنوا إصاباتهم عقب المهرجان، الفنانة بسمة وآسر ياسين وعلا رشدي وأحمد داود وميس حمدان وسلمى أبو ضيف وسارة عبد الرحمن والمغني ويجز وزينب غريب وغيرهم.