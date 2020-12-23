اختيار فيلم (تاج الزيتون) لمزنة المسافر مع 39 مشروعا دوليا لدورة منح مؤسسة الدوحة للأفلام لخريف 2020

في ثقافة وفنون 23 ديسمبر,2020

ضمن الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي :

اختير فيلم (تاج الزيتون) (عمان، إيطاليا، قطر) للمخرجة مزنة المسافر والذي يحكي قصة فتاة يطاردها ماضيها باستمرار وتحاول إنقاذ صديقتها من مصير مماثل، أختير ضمن 39 مشروعا لصناع أفلام يخوضون تجاربهم الأولى والثانية في الإخراج من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى صناع أفلام صاعدين من المنطقة للمشاركة في دورة منح خريف 2020 برنامج التمويل السينمائي في المنطقة الذي يصقل مواهب الجيل القادم من الأصوات السينمائية والذي تدعمه مؤسسة الدوحة للأفلام، حيث تم اختيار فيلم (تاج الزيتون) ضمن الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهو من انتاج نامبيستا للأنتاج والسدم للأنتاج والفني والتوزيع للمنتجين كارلو كريستو دينا وانتصار الصوافية، وتم الأختيار إضافة إلى 22 مشروعاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومشروعين من منطقة الخليج، وسبعة مشاريع من قطر، مما يؤكد على مهمة البرنامج في دعم الأصوات الإبداعية الصاعدة في تطوير محتوى أصلي ومقنع، وتأكيداً على دور المرأة العربية المهم في صناعة الأفلام، تم اختيار 26 مشروعا لـصناع أفلام نساء موهوبات من المنطقة.

وتطور برنامج منح مؤسسة الدوحة للأفلام ليُصبح مبادرة مهمة لإيجاد مواهب وأصواتٍ سينمائيةٍ جديدة، واكتشاف قصصٍ يمكنها أن تَلقى صدى عالمياً. يركز البرنامج على تطوير مواهب صناع الأفلام من المنطقة لتحقيق قصصهم السردية من خلال تمكين الأصوات الأصلية، وتعزيز التواصل الإبداعي، وتوفير الدعم من خلال الدورة لتطوير صناعة أفلام قوية في العالم العربي، وتضم منح خريف 2020 مجموعةً من الإنتاجات السينمائية التي تشمل الأفلام الطويلة والوثائقية والأفلام القصيرة والمسلسلات التلفزيونية ومشروع الواقع الافتراضي، ومن بين المشاريع الـ 39 المختارة، مسلسلات تلفزيونية من تأليف مواهب قطرية وخليجية، وتأكيداً على دورها الريادي للسينما العربية، يمثل 31 مشروعاً مختاراً أصواتاً صاعدة قوية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما المشاريع الدولية الثمانية المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج، فهي تمثل بلجيكا وبوليفيا والصين وإثيوبيا وفرنسا وإيران والفلبين والسويد.

وفي معرض تعليقها على دورة منح خريف 2020، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: “لقد عملنا على مدى السنوات العشر الماضية على التزامنا بإنشاء مركز موارد هام كجزء من نظام بيئي شامل يعزز المواهب والمهارات العربية ويضيف قيمة إلى الصناعة الإبداعية في المنطقة. يوضح برنامج منح لمؤسسة الدوحة للأفلام مهمتنا الأساسية لدعم الأصوات السينمائية المهمة لتحقيق تطلعاتهم في السرد القصصي، وتطوير السينما العالمية ودعمها لتعزيز التنوع الثقافي في صناعة السينما. يغمرنا الفخر بمتلقي المنح السابقين والمستقبليين، الذين يمثلون دور المؤسسة في تطوير السينما المستقلة، ونأمل في توسيع نطاق إنشاء محتوى أصلي ومميز من العالم العربي وخارجه. إن الإشادة المتزايدة بالبرنامج هي شهادة على مساهمته في تحقيق رؤية إبداعية طموحة.”