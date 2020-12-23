تركي الجنيبي يحصد ذهبية الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي

مسقط – الوطن:

حصل المصور العماني مجيد الفياب تركي بن إبراهيم الجنيبي مؤخرا على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي flAP، وبهذا الإنجاز يصل عدد إنجازاته إلى 100 بين محلي ودولي، ويعد هذا المنجز إضافة جديدة مميزة إلى رصيد المصورين العمانيين المجيدين.

وحول هذا الإنجاز يقول تركي الجنيبي: التتويج هو الوقود الذي يدفعنا لمزيد من العطاء والمثابرة في عالم التصوير الفوتوغرافي، ولا يخلو عمل من متاعب وعناء، ولكن بالروح والاصرار والعمل تنهار جميع العوائق وينقشع الظلام وتصبح الدروب مضيئة بنور العدسة وأتمنى قادما أجمل لكل موهبة عمانية تساهم برفع علم بلدها في أكبر المحافل الدولية.

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