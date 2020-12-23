مكتب مجلس الدولة يناقش دراسة المحتوى الثقافي الرقمي

مسقط – الوطن :

عقد مكتب مجلس الدولة امس الأربعاء، اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، بحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الأمين العام للمجلس. واستضاف المكتب في هذا الشأن المكرمة الدكتورة رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والمكرم المهندس مقرر اللجنة، لمناقشتهما حول المواضيع المقترحة من قبل اللجنة. كما استضاف مكتب المجلس خلال الاجتماع رئيس اللجنة الاجتماعية، والمكرم الدكتور مقرراللجنة، لمناقشتهما حول موضوع الرسائل والطلبات المقدمة من اللجنة.

وتطرق مكتب المجلس بالنقاش كذلك إلى برنامج عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال دورالانعقاد السنوي الحالي، كما تناول الاجتماع التقريرالمقدم من اللجنة الاقتصادية الموسعة حول ” التقريرالسنوي لجهازالرقابة المالية والإدارية للدولة لعام٢٠١٨م.

واطلع المكتب على عدد من التقارير المقدمة من الأعضاء حول مشاركاتهم في الاجتماعات البرلمانية العالمية والعربية، إضافة إلى الإطلاع على تقرير متابعة ماتم تنفيذه من القرارات المتخذة في الاجتماع السابق للمكتب، وتقريرمتابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.

وفي ختام الاجتماع حدد مكتب المجلس موعد وبنود جدول أعمال الجلسة العادية الثالثة لدورالانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.

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