بإطلالة شتوية جذابة.. مايا دياب تكشف اسم أغنيتها الجديدة

روجت النجمة اللبنانية مايا دياب لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" والمقرر إطلاقها قريبًا ضمن أجواء مليئة بالضحك والإثارة.

ونشرت مايا دياب صورة عبر صفحتها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مرتدية توب شتوياً أنيقاً مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.