أهل الكهف.. زوجة مصطفي فهمي تحتفل ببدء تصوير فيلمه الجديد.. صور

شاركت الإعلامية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير فيلم اهل الكهف. وعلقت فاتن موسي على الصورة قائلا: "من احتفالية تصوير الفيلم السينمائي القادم (أهل الكهف) ????مصطفى فهمي مع طاقم العمل . فيلم (أهل الكهف) عن رائعة توفيق الحكيم، معالجة درامية سيناريو وحوار المتميز أيمن بهجت قمر ومن إخراج المخرج المتألق عمرو عرفة، والإنتاج لمنتج النجاحات وليد منصور.". واحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بإنتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غادة عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فواز ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدلة والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.



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