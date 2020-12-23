قاعد بالجَنْب.. أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل.. صورة

استعرض الفنان أحمد السقا، مهاراته في ركوب الخيل، من خلال صورة، نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "السقا"، في الصورة، ممتطيا حصانه، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وفي سياق آخر، طرحت شركة سينرجي للإنتاج الفني -المنتجة لمسلسل نسل الأغرب- الأفيش الدعائي الأول للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021.



وظهر على الأفيش الدعائي الأول، بطلا المسلسل «النجمين أحمد السقا وأمير كرارة»، والأول يرتدي الزي الصعيدي ولحية تميز شكل شخصيته، فيما ظهر «كرارة» بلحية أيضًا دون ملابس صعيدية.



وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل «نسل الاغراب» الذي سيتم عرضه في رمضان 2021 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كراره وعلق : "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.



جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.



مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي.



وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.



فيما كان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



دارت أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

